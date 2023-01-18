Россияне в Энергодаре производят склады боеприпасов в подвалах многоэтажек, - мэр
Российские войска начали размещаться в подвалах многоэтажек оккупированного Энергодара в Запорожской области – они там живут и делают склады с провизией и боеприпасами
Об этом в эфире Еспресо заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.
"Оккупантов в городе очень много и они размещаются на территории промышленной площадки и других помещений ЗАЭС. Есть случаи, когда в подвалах многоэтажек размещаются несколько десятков кафиров. Они делают там склады с боеприпасами, с провизией и живут там", - отметил он.
По словам Орлова, россияне захватили все коммунальные предприятия и учебные заведения и не пускают местных жителей.
"Они забрали ключи у педагогов и не пускают туда никаких технических работников для того, чтобы поддерживать существующую там систему. Также много техники вокруг Энергодара и промышленной площадки ЗАЭС", - подытожил мэр.
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