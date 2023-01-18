Россияне в Энергодаре производят склады боеприпасов в подвалах многоэтажек, - мэр

Об этом в эфире Еспресо заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

"Оккупантов в городе очень много и они размещаются на территории промышленной площадки и других помещений ЗАЭС. Есть случаи, когда в подвалах многоэтажек размещаются несколько десятков кафиров. Они делают там склады с боеприпасами, с провизией и живут там", - отметил он.

По словам Орлова, россияне захватили все коммунальные предприятия и учебные заведения и не пускают местных жителей.

"Они забрали ключи у педагогов и не пускают туда никаких технических работников для того, чтобы поддерживать существующую там систему. Также много техники вокруг Энергодара и промышленной площадки ЗАЭС", - подытожил мэр.

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