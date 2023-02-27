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Россияне в Донецкой области ранили двух мирных жителей

27 февраля, 2023 понедельник
08:42
война с Россией

26 февраля в результате действий российского войска на территории Донецкой области ранения разной степени получили двое мирных жителей

Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

За 26 февраля россияне ранили двух жителей Донбасса. Один человек получил повреждения в городе Горняк, а другой - в селе Зоряне.

Всего с начала полномасштабного вторжения ранения получили 3096 мирных жителей Донецкой области.

Также в результате действий рашистов погибли 1387 человек.

В настоящее время установить точное количество погибших украинцев в временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области

  • 22 февраля глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил , что в Донецкой области город Авдеевка фактически полностью разрушен, а Бахмут - более чем на 80%.
  • 23 февраля в результате действий российских войск на территории Донецкой области погибли двое мирных жителей, семь - получили ранения разной степени тяжести.
Донетчина
воєнні злочини Росії
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