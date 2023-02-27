Россияне в Донецкой области ранили двух мирных жителей
26 февраля в результате действий российского войска на территории Донецкой области ранения разной степени получили двое мирных жителей
Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .
За 26 февраля россияне ранили двух жителей Донбасса. Один человек получил повреждения в городе Горняк, а другой - в селе Зоряне.
Всего с начала полномасштабного вторжения ранения получили 3096 мирных жителей Донецкой области.
Также в результате действий рашистов погибли 1387 человек.
В настоящее время установить точное количество погибших украинцев в временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области
- 22 февраля глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил , что в Донецкой области город Авдеевка фактически полностью разрушен, а Бахмут - более чем на 80%.
- 23 февраля в результате действий российских войск на территории Донецкой области погибли двое мирных жителей, семь - получили ранения разной степени тяжести.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.23
Покупка 39.23Продажа 39.82
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 41.89
- Актуальное
- Важное