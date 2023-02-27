Об этом информирует глава Донецкой ОВО Павел Кириленко .

За 26 февраля россияне ранили двух жителей Донбасса. Один человек получил повреждения в городе Горняк, а другой - в селе Зоряне.

Всего с начала полномасштабного вторжения ранения получили 3096 мирных жителей Донецкой области.

Также в результате действий рашистов погибли 1387 человек.

В настоящее время установить точное количество погибших украинцев в временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области