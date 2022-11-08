Россияне в Донецкой области обстреляли ракетами из Су-25 свои же позиции
Российские военные выпустили ракеты из самолета Су-25 по своим же позициям на Донецком направлении
Об этом представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина .
Россияне понесут огромные потери в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара. Череватый отметил, что эти направления являются эпицентром российской войны, там идут самые жестокие и кровавые бои.
По словам спикера, оккупанты применяют все имеющиеся виды оружия, в частности артиллерию, РСЗО и авиацию.
"В частности, на Донецком направлении за эти сутки была применена 12 раз авиация. Правда, однажды они применили Су-25 - выпустили по своим позициям ракеты", - сказал Череватый.
- В конце октября СБУ поймала корректировщика российских ракетных ударов по Бахмуту.
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