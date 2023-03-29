Россияне в дальнейшем обстреливают приграничье Харьковщины: повреждены дома и детсад
Вчера армия окупантов нанесла удар по Богодухову на Харьковщине, повреждены 13 домов и детсад, ранен. А пгт Двухлетняя РФ атаковала более 150 раз
Об этом говорится в телеграмм-канале главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.
За прошедшие сутки РФ в очередной раз атаковала инфраструктуру Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковщины. Под обстрелами оказались Богодухов, Волчанск, Двуречная, Стрелка, Ветеринарное и другие города и деревни.
"В течение дня враг массированно обстреливал из минометов, артиллерии и танков пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150 ударов". – отметил Олег Синегубов.
Из-за атак на Волчанск повреждены промышленный объект и хозяйственные сооружения.
"В результате ракетного удара по г. Богодухову повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Получил ранения 63-летний мужчина. Госпитализирован в легком состоянии", - добавили в ОВА.
- Напомним, днем 28 марта российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Богодухову Харьковской области. Пострадал пожилой мужчина, он госпитализирован .
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