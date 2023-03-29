Об этом говорится в телеграмм-канале главы Харьковской ОВО Олега Синегубова.

За прошедшие сутки РФ в очередной раз атаковала инфраструктуру Купянского, Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковщины. Под обстрелами оказались Богодухов, Волчанск, Двуречная, Стрелка, Ветеринарное и другие города и деревни.

"В течение дня враг массированно обстреливал из минометов, артиллерии и танков пгт Двуречная Купянского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Зафиксировано более 150 ударов". – отметил Олег Синегубов.

Из-за атак на Волчанск повреждены промышленный объект и хозяйственные сооружения.

"В результате ракетного удара по г. Богодухову повреждены 13 жилых домов и здание детского сада. Получил ранения 63-летний мужчина. Госпитализирован в легком состоянии", - добавили в ОВА.