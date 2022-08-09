Россияне в Брянской и Курской областях проводят демонстрационные действия по сковыванию маневров украинских войск, белорусы усиленно охраняют границу, - Генштаб
Белорусские подразделения усиленно охраняют участок границы в Брестской и Гомельской областях. А российские войска в Брянской и Курской областях проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений украинских войск
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи усиления охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях.
Отмечается, что сохраняется угроза нанесения врагом ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства Беларуси.
На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа. Они проводят демонстрационные действия с целью сковывания маневра подразделений украинских войск и недопущения их опрокидывания на другие направления.
Также враг осуществил обстрелы наших позиций по ствольной и реактивной артиллерии в районах сел Катериновка, Середина-Буда и Мезеновка Сумской области. Вел воздушную разведку возле Гая и Шалыгиного.
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