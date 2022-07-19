Россияне в Боровой на Харьковщине оборудовали морг в "коровнике" и меняют горючее на самогон
На территории одного из сельхозпредприятий во временно оккупированном поселке Боровая в Харьковской области россияне оборудовали морг, куда свозят своих убитых военных – количество трупов постоянно увеличивается
Об этом сообщает в Телеграмме пресс-служба Боровского поселкового совета.
"На территории одного из сельскохозяйственных предприятий Боровой оккупанты обустроили морг, куда свозят трупы своих военных. Их количество постоянно увеличивается, поскольку россияне ежедневно теряют своих солдат в боях как в соседних Луганской и Донецкой областях, так и в тылу захваченных территорий", - говорится в сообщении.
Отмечают, что по состоянию на 18 июля Боровская поселковая территориальная община находится под временной оккупацией рашистов. По данным аэроразведки, российские войска дислоцируются во многих населенных пунктах общины и вблизи них. Продолжается транзит вражеских войск через территорию Боровщины. Враг постоянно терпит потери из-за огневого поражения своей техники и живой силы.
На оккупированной Боровщине, кроме гривны и рубля, появилась еще одна единица расчета – дизельное топливо и бензин. Именно горючие русские военные охотно рассчитываются с местными жителями за самогон, пищевые продукты и другие вещи.
В поселковом совете информируют, что оккупанты продолжают вывозить зерно прошлогоднего урожая на территорию России. Делается это иногда без согласования с собственниками, а иногда даже и без ведома оккупационной временной военной администрации. В то же время, оккупационные власти настаивают на том, чтобы руководители фермерских хозяйств и предприниматели оформляли в Купянске временные патенты для ведения предпринимательской деятельности. Таким образом, российские захватчики пытаются контролировать процесс продажи зерна и получать из этого доход.
- Напомним, ночью 19 июля российские кафиры запустили на Одесщину 7 ракет "Калибр": без жертв, 6 человек ранены, среди них 1 ребенок
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