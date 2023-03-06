Об этом говорится в видеообращении за 6 марта.

Отмечается, что обстреливают Бахмут в основном из артиллерии и минометов, однако ЗСУ делают все, чтобы враг в город не вошел.

"Сегодня, 6 марта, отличная погода в городе Бахмут, но, к сожалению, с самого утра город обстреливают. В основном это минометы и артиллерия. Пытаются продавить наши фланги, но ДПСУ совместно с побратимами стоит несокрушимо на своих позициях. Мы делаем все, чтобы враг не зашел в город. Потому что Бахмут - это Украина. Есть, был и будет", - говорится в сообщении.