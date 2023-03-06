Россияне в Бахмуте пытаются продавить фланги обороны, но стоим несокрушимо на своих позициях, — ДПСУ
В ДПСУ рассказали, что с утра оккупанты массово обстреливают Бахмут и пытаются продавить фланги обороны ЗСУ, однако украинские воины держат оборону
Об этом говорится в видеообращении за 6 марта.
Отмечается, что обстреливают Бахмут в основном из артиллерии и минометов, однако ЗСУ делают все, чтобы враг в город не вошел.
"Сегодня, 6 марта, отличная погода в городе Бахмут, но, к сожалению, с самого утра город обстреливают. В основном это минометы и артиллерия. Пытаются продавить наши фланги, но ДПСУ совместно с побратимами стоит несокрушимо на своих позициях. Мы делаем все, чтобы враг не зашел в город. Потому что Бахмут - это Украина. Есть, был и будет", - говорится в сообщении.
- Боец батальона "Свобода" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко отметил , что ЗСУ наносят значительные и заметные потери врагу на Бахмутском направлении.
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