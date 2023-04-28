Россияне в Бахмуте перед атакой применяют психотропный препарат для стимулирования активности, - военнослужащий 93-й бригады Бабичев
Перед тем как идти в бой солдаты российской армии вкалывают себе препарат "Сенокар", который является психотропным стимулятором. Доза такого вещества дает возможность оккупантам долго не спать, притупляет боль и страх
Об этом рассказал военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Андрей Бабичев в эфире Еспресо.
"Враг использует психотропный стимулятор, они его называют "Сенокар". Это секретный препарат. Мы даже сегодня видели – перед боем они подошли к гаражам, что-то себе укололи и через 5-7 минут пошли в атаку", – сказал Бабичев.
Военнослужащий рассказал, что этот препарат дает врагу в Бахмуте возможность долго не спать, притупляются боль и страх.
"Неделю назад артиллерийским ударом у одного орка оторвало кисть, оттуда течет кровь, он хватает другой рукой автомат, рожок выпускает, бросает автомат и пешком просто уходит, ничего не делая со своей рукой. Шел он до тех пор, пока полностью не истек кровью", - рассказал боец.
Андрей Бабичев также сказал, что в случае длительного употребления препарата человек начинает страдать от головных болей и галлюцинаций.
- Военное руководство врага хочет завершить захват Бахмута до начала контрнаступления Вооруженных Сил Украины.
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