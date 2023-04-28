Об этом рассказал военнослужащий 93-й бригады "Холодный яр" Андрей Бабичев в эфире Еспресо.

"Враг использует психотропный стимулятор, они его называют "Сенокар". Это секретный препарат. Мы даже сегодня видели – перед боем они подошли к гаражам, что-то себе укололи и через 5-7 минут пошли в атаку", – сказал Бабичев.

Военнослужащий рассказал, что этот препарат дает врагу в Бахмуте возможность долго не спать, притупляются боль и страх.

"Неделю назад артиллерийским ударом у одного орка оторвало кисть, оттуда течет кровь, он хватает другой рукой автомат, рожок выпускает, бросает автомат и пешком просто уходит, ничего не делая со своей рукой. Шел он до тех пор, пока полностью не истек кровью", - рассказал боец.

Андрей Бабичев также сказал, что в случае длительного употребления препарата человек начинает страдать от головных болей и галлюцинаций.