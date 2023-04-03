Россияне в Авдеевке попали в автобус, водитель ранен, пассажирка погибла
В понедельник, 3 апреля, россияне попали в автобус в Авдеевке. В транспорте находились два человека, пассажирка погибла, водитель был ранен
Об этом пишет глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россияне ударили по Индустриальному проспекту, попали в ведомственный автобус, в котором в то время находились два человека - водитель и пассажирка. Водитель остался жив, а пассажирка, к сожалению, получила ранения, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Кириленко также рассказал, что в то же время массированный обстрел потерпел Часов Яр: 2 дома сгорели дотла, еще 3 повреждены. Обошлось без пострадавших.
- В воскресенье, 2 апреля, в результате действий российских военных погибли 6 мирных жителей Донбасса, по меньшей мере 15 человек получили ранения разной степени тяжести.
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