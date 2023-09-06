Россияне ужесточили проверки на временно оккупированных территориях: обыскивают студентов в учебных заведениях

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

"На временно оккупированных территориях Херсонской области полицейские проводят профилактику экстремизма", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне обходят помещения захваченных колледжей и училищ и проверяют телефоны студентов. Их интересуют украинские приложения и доказательства чтения украинских СМИ.

При этом студентам угрожают последствиями, а также призывают сдавать тех, кто не лоялен к оккупационным властям.