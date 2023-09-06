Россияне ужесточили проверки на временно оккупированных территориях: обыскивают студентов в учебных заведениях
Российские захватчики усиливают обыски местных жителей на временно оккупированных территориях Украины. Так они обходят учебные заведения и проверяют телефоны студентов
Об этом пишет Центр национального сопротивления.
"На временно оккупированных территориях Херсонской области полицейские проводят профилактику экстремизма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне обходят помещения захваченных колледжей и училищ и проверяют телефоны студентов. Их интересуют украинские приложения и доказательства чтения украинских СМИ.
При этом студентам угрожают последствиями, а также призывают сдавать тех, кто не лоялен к оккупационным властям.
- Еще в июле сообщалось, что террористы начали проверять телефоны жителей оккупированных территорий о наличии украинской музыки.
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