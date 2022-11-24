Россияне уже понимают, что с Юга им придется отступать, - Гуменюк
Руководитель пресс-центра сил охраны и обороны оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что на южном плацдарме ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска ", – объяснила Гуменюк.
По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг", россияне уже осознают, что им придется уступать оккупированные территории.
"На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать", - подчеркнула Гуменюк.
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