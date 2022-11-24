Россияне уже понимают, что с Юга им придется отступать, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россияне уже понимают провал своей военной стратегии. Деоккупация правобережья Украины на южном направлении возвращает врага к пониманию, что ВСУ продолжают устанавливать огневой контроль над транспортными артериями противника. Украинская артиллерия уже может достигать тех рубежей, которые они строят на левом берегу Днепра, в районе Армянска ", – объяснила Гуменюк.

По словам руководителя пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг", россияне уже осознают, что им придется уступать оккупированные территории.

"На правом берегу Днепра они строили многослойную оборону, по которой и отступали. Так же сейчас враг обустраивает оборонительные позиции на левом берегу Днепра. Противник заминировал береговую линию и обустраивает огневые позиции вглубь на 15-20 км. Потому что понимает, что придется отступать", - подчеркнула Гуменюк.

Напомним, 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу объявил, что российские войска отходят на левый берег Херсонской области.

Ранее стало известно, что оккупационные власти выселяют жителей Новой Каховки, проживающих на улицах рядом с побережьем Днепра.

15 ноября появилась информация, что "администрация" кафиров уехала из Новой Каховки.

А 17 ноября в Генштабе отмечали, что в Каховке Херсонской области захватчики усилили фильтрационные мероприятия и миновали объекты инфраструктуры.

СБУ обнаружила секретные документы со списком агентов ФСБ, которые сотрудничали с российскими захватчиками во время оккупации Херсона.