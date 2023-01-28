Рашистов до дна.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза заявил, что ЕС поддержит создание спецтрибунала по расследованию военных преступлений РФ в Украине.

При этом высокий представитель ЕС добавил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.

Недавно Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала для преступлений агрессии России и Белоруссии против Украины.

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В 2022 году 53% россиян заявили, что почувствовали падение благосостояния. 59% заявили, что обеспокоены своими доходами в ближайшие полгода

До этого сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность создания офиса международной прокуратуры для расследования преступления агрессии России против Украины.

И у ООН уже есть проект резолюции по трибуналу (по примеру Нюрнбергского) для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.

Среди союзников Украины формируется не только консенсус о привлечении рашистских разжигателей войны к ответственности – но и понимание механизмов его реализации.

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А между тем:

1. Правительство России решило отказаться от своего аналога "крадивныцтва" - финансирования крупных дорожных проектов, чтобы сэкономить деньги в бюджете, треть которого должна пойти на финансирование войны и силовых структур.

Правительство России решило отказаться от своего аналога "воровства" - финансирования крупных дорожных проектов, чтобы сэкономить деньги в бюджете, треть которого должна пойти на финансирование войны и силовых структур

2. Трансферты регионам из Федерального дорожного фонда урезаны на 14%, и это только начало.

3. Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал активизировать работу над процессом передачи Украине замороженных активов РФ в ЕС на сумму более 300 млрд. евро.

4. Италия сможет полностью отказаться от российского газа зимой 2024–2025 года.

5. В России начали что-то подозревать.

В 2022 году 53% россиян заявили, что почувствовали падение благосостояния. 59% заявили, что обеспокоены своими доходами в ближайшие полгода.

Они уже недовольны ростом цен, инфляцией, всеобщей экономической ситуацией в стране и падением дохода семьи в целом.

И дальше будет.

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Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва

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