Россияне уже платят за вторжение в Украину
Среди союзников Украины формируется не только консенсус по привлечению рашистских разжигателей войны к ответственности – но и понимание механизмов его реализации
Рашистов до дна.
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Европейского Союза заявил, что ЕС поддержит создание спецтрибунала по расследованию военных преступлений РФ в Украине.
При этом высокий представитель ЕС добавил, что Россия должна заплатить за восстановление Украины.
Недавно Европейский парламент принял резолюцию, призывающую к созданию международного трибунала для преступлений агрессии России и Белоруссии против Украины.
Читайте также: Рашисты реализуют идею "войны на истощение"
В 2022 году 53% россиян заявили, что почувствовали падение благосостояния. 59% заявили, что обеспокоены своими доходами в ближайшие полгода
До этого сообщалось, что Еврокомиссия рассматривает возможность создания офиса международной прокуратуры для расследования преступления агрессии России против Украины.
И у ООН уже есть проект резолюции по трибуналу (по примеру Нюрнбергского) для привлечения российского руководства к ответственности за преступления агрессии в Украине.
Среди союзников Украины формируется не только консенсус о привлечении рашистских разжигателей войны к ответственности – но и понимание механизмов его реализации.
Читайте также: Бюджет мордора не выдерживает войны
А между тем:
1. Правительство России решило отказаться от своего аналога "крадивныцтва" - финансирования крупных дорожных проектов, чтобы сэкономить деньги в бюджете, треть которого должна пойти на финансирование войны и силовых структур.
Правительство России решило отказаться от своего аналога "воровства" - финансирования крупных дорожных проектов, чтобы сэкономить деньги в бюджете, треть которого должна пойти на финансирование войны и силовых структур
2. Трансферты регионам из Федерального дорожного фонда урезаны на 14%, и это только начало.
3. Президент Европейского Совета Шарль Мишель призвал активизировать работу над процессом передачи Украине замороженных активов РФ в ЕС на сумму более 300 млрд. евро.
4. Италия сможет полностью отказаться от российского газа зимой 2024–2025 года.
5. В России начали что-то подозревать.
В 2022 году 53% россиян заявили, что почувствовали падение благосостояния. 59% заявили, что обеспокоены своими доходами в ближайшие полгода.
Они уже недовольны ростом цен, инфляцией, всеобщей экономической ситуацией в стране и падением дохода семьи в целом.
И дальше будет.
Об авторе. Ростислав Павленко, украинский политик, политолог, политтехнолог, преподаватель. Народный депутат Украины IX созыва
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное