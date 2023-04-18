Россияне увеличивают количество штурмов на Авдеевском направлении, - глава ВГА Барабаш
Российские оккупанты увеличивают количество штурмовых действий в районе Авдеевки, почва начала подсыхать после дождей
Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.
Со вчерашнего дня штурмовых действий становится больше. Неделя или чуть больше был обильный дождь и почвы были очень влажные. Штурмов было 10-15, иногда 20 в сутки. Со вчера уже 24 штурмовых действия произошло и мы понимаем, что это еще не конец. Почвы подсохли и они начали увеличивать количество штурмов", – рассказал он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.16
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.6
- Актуальное
- Важное