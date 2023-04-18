Об этом в эфире Еспресо заявил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

Со вчерашнего дня штурмовых действий становится больше. Неделя или чуть больше был обильный дождь и почвы были очень влажные. Штурмов было 10-15, иногда 20 в сутки. Со вчера уже 24 штурмовых действия произошло и мы понимаем, что это еще не конец. Почвы подсохли и они начали увеличивать количество штурмов", – рассказал он.