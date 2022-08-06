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Главная война с Россией Россияне увеличили свой контингент в 4 раза за последние две недели на Николаевском направлении, – офицер бригады спецназначения им. Ивана Богуна Березовец
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Россияне увеличили свой контингент в 4 раза за последние две недели на Николаевском направлении, – офицер бригады спецназначения им. Ивана Богуна Березовец

6 августа, 2022 суббота
13:02
война с Россией

Тарас Березовец, офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, отметил, что Николаевское направление чрезвычайно важно для противника, потому что вероятный контроль над Николаевом открывает путь на Одессу

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Сегодня достаточно сложная ситуация на Юге из-за того, что российские войска накопили здесь серьезную силу, основу которой составляют десантники. То есть те, кто будет совершать штурмовые наступательные действия. Кроме того, идет серьезное накопление ствольной и реактивной артиллерии на Южном направлении, как против Николаева. так и против Кривого Рога и Запорожья", - отметил офицер бригады спецназначения им. Ивана Богуна.

Тарас Березовец отметил, что из-за последней дождливой недели россияне выжидали сухой погоды для наступления, которое может произойти в течение трех-четырех дней.

"Мы сейчас фиксируем существенное увеличение количества обстрелов военной и гражданской инфраструктуры, также противник проводит большое количество разведок боем для выявления наших огневых точек. Враг за последние две недели увеличил свой контингент на этом направлении фактически в четыре раза. Николаевское направление чрезвычайно важно для них, потому что вероятный контроль над Николаевом открывает врагу путь на Одессу, кроме того, россиянам важен контроль над атомными электростанциями и их интересует выход к Южноукраинской АЭС", - пояснил Березовец.

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