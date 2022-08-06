Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Сегодня достаточно сложная ситуация на Юге из-за того, что российские войска накопили здесь серьезную силу, основу которой составляют десантники. То есть те, кто будет совершать штурмовые наступательные действия. Кроме того, идет серьезное накопление ствольной и реактивной артиллерии на Южном направлении, как против Николаева. так и против Кривого Рога и Запорожья", - отметил офицер бригады спецназначения им. Ивана Богуна.



Тарас Березовец отметил, что из-за последней дождливой недели россияне выжидали сухой погоды для наступления, которое может произойти в течение трех-четырех дней.



"Мы сейчас фиксируем существенное увеличение количества обстрелов военной и гражданской инфраструктуры, также противник проводит большое количество разведок боем для выявления наших огневых точек. Враг за последние две недели увеличил свой контингент на этом направлении фактически в четыре раза. Николаевское направление чрезвычайно важно для них, потому что вероятный контроль над Николаевом открывает врагу путь на Одессу, кроме того, россиянам важен контроль над атомными электростанциями и их интересует выход к Южноукраинской АЭС", - пояснил Березовец.

4 августа в Николаеве раздались взрывы, под обстрелы российских войск попали два района города

5 августа после обеда рашисты обстреляли Николаев

Также в Николаеве продленный комендантский час будет действовать с 23:00 5 августа до 05:00 8 августа.

Кроме того, Сергей Грабский, военный эксперт , высказал мнение, что противник концентрирует усилия на Николаевщине, чтобы пойти ва-банк