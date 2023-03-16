Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

В Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 32 ракет.

В Азовском море находится один российский корабль.

"В Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", - говорится в сообщении ВМС.