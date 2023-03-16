Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море: на них может быть до 32 "калибров"
Российские оккупанты днем 16 марта увеличили количество ракетоносителей в Черном море до пяти, на них может быть до 32 крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.
В Черном море на боевом дежурстве находится 21 вражеский корабль, среди которых 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – до 32 ракет.
В Азовском море находится один российский корабль.
"В Средиземном море до 7 вражеских кораблей, из них 3 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп до 20 ракет", - говорится в сообщении ВМС.
- Утром в Черном море было 20 кораблей, из которых 4 ракетоносителя с 28 "калибрами".
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