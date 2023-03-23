Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море: на них может быть до 24 "калибров"
Россия удерживает в Черном море 15 кораблей, среди них 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя, общий залп может достигать 24 крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
Военные считают вероятность ракетных обстрелов высокой, учитывая также активность вражеской авиации.
"Приоритеты врага – объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты", - отметили в ОК "Юг".
В пресс-службе ВМС отметили, что в Азовском море находятся два вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет.
В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, среди них три ракетоносителя, общий залп составляет до 20 ракет.
- 21 марта в Черном море находились два вражеских ракетоносителя.
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