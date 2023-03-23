Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".

Военные считают вероятность ракетных обстрелов высокой, учитывая также активность вражеской авиации.

"Приоритеты врага – объекты критической и военной инфраструктуры, логистические и транспортные объекты", - отметили в ОК "Юг".

В пресс-службе ВМС отметили, что в Азовском море находятся два вражеских корабля, но ракетоносителей среди них нет.

В Средиземном море находятся семь вражеских кораблей, среди них три ракетоносителя, общий залп составляет до 20 ракет.