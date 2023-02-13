Россияне увеличили количество ракетоносителей в Черном море и активизировали воздушную разведку
Оккупанты увеличили количество ракетоносителей в Черном море: вдобавок к тем двум, которые были на боевом дежурстве утром 13 февраля, РФ вывела еще один
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Юг".
"К двум подводным ракетоносителям добавился фрегат, поэтому общий залп ракет типа "Калибр" в настоящее время составляет 16", - говорится в сообщении.
Также военные отметили, что вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных беспилотников.
- В ОК "Юг" прогнозируют следующий ракетный обстрел Украины 24 февраля.
- 10 февраля российская армия массированно обстреляла Украину ракетами. Была выпущена 71 ракета, 61 из них сбила ПВО .
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