Россияне увеличили количество ракетоносителей. Наготове держат 24 "калибра", - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Обстрелы правобережья враг продолжает, пытаясь привлечь к террору гражданского населения в том числе и БПЛА со способностью забрасывать снаряды на места скопления людей. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте внимательны и бдительны. В случае обнаружения подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах немедленно извещайте компетентные органы", - пишут в ОК.

На боевом дежурстве в Черном море зафиксировано уже 4 ракетоносителя - 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" предположительно составляет 24 единицы.