Россияне увеличили количество ракетоносителей. Наготове держат 24 "калибра", - ОК "Юг"
Российский агрессор разместил в Черном море 4 ракетоносителя, снаряженные 24 ракетами типа "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"Обстрелы правобережья враг продолжает, пытаясь привлечь к террору гражданского населения в том числе и БПЛА со способностью забрасывать снаряды на места скопления людей. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будьте внимательны и бдительны. В случае обнаружения подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах немедленно извещайте компетентные органы", - пишут в ОК.
На боевом дежурстве в Черном море зафиксировано уже 4 ракетоносителя - 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" предположительно составляет 24 единицы.
- По состоянию на утро 4 марта российская армия удерживала в акватории Черного моря 16 кораблей, 3 из них – носители "калибров" , их общий залп может составить 16 ракет.
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