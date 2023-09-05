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Россияне увеличили количество кораблей в Черном море

5 сентября, 2023 вторник
10:44
Война с Россией

По состоянию на утро 5 сентября российские ракетоносители на боевом дежурстве в Черном море отсутствуют. Страна-агрессорка завела их в пункты базирования

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

По ее данным, сейчас в Черном море дежурят 8 вражеских кораблей, а в Азовском – один.

В Средиземном море дежурят 8 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до 24 ракет.

Фото: пресс-служба ВМС

В то же время прессслужба ОК "Юг" сообщает о 10 кораблях в Черном море.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.

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