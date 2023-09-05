Россияне увеличили количество кораблей в Черном море
По состоянию на утро 5 сентября российские ракетоносители на боевом дежурстве в Черном море отсутствуют. Страна-агрессорка завела их в пункты базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС.
По ее данным, сейчас в Черном море дежурят 8 вражеских кораблей, а в Азовском – один.
В Средиземном море дежурят 8 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до 24 ракет.
Фото: пресс-служба ВМС
В то же время прессслужба ОК "Юг" сообщает о 10 кораблях в Черном море.
Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.
- 3 сентября в Черном море дежурил один ракетоноситель с 8 "калибрами", а уже 4 сентября носителей крылатых ракет там не было.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.22 Покупка 37.22Продажа 37.92
- EUR Покупка 40.28Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное