Россияне увеличили количество кораблей в Черном море

Об этом сообщила пресс-служба ВМС.

По ее данным, сейчас в Черном море дежурят 8 вражеских кораблей, а в Азовском – один.

В Средиземном море дежурят 8 вражеских кораблей, из них два носителя крылатых ракет "Калибр". Общий залп может составлять до 24 ракет.

Фото: пресс-служба ВМС

В то же время прессслужба ОК "Юг" сообщает о 10 кораблях в Черном море.

Ранее заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов объяснил , почему РФ не наносит удары с акватории Средиземного моря, хотя имеет технические возможности это делать. По его словам, это связано с необходимостью захода кораблей во внутренние воды других стран и пролетом этих ракет через воздушное пространство стран-членов НАТО.