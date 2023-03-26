Об этом Луганская ОВА сообщила в телеграме.

"В последнее время враг проявляет активность на Луганщине. Прошедшие сутки не стали исключением. Уже несколько недель подряд там зафиксированы самые интенсивные артиллерийские обстрелы со стороны россиян. Кроме того, для поддержки наступлений противник привлекает бронетехнику, которую наши военные регулярно уничтожают", - отметил и.о. начальника областной военной администрации Алексей Смирнов.

Он утверждал, что вражеским обстрелам вновь подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.

"Участились случаи, когда враг открывает огонь по дорогам между населенными пунктами, чтобы усложнить населению передвижение", - добавили в ОВА.