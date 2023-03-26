Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Россияне увеличили интенсивность обстрелов путей между населенными пунктами Луганской области, - ОВА

Россияне увеличили интенсивность обстрелов путей между населенными пунктами Луганской области, - ОВА

26 мартa, 2023 воскресенье
13:19
война с Россией

В Луганской области оккупанты все чаще открывают огонь по автодорогам между городами и селами, чтобы усложнить передвижение местных жителей

Об этом Луганская ОВА сообщила в телеграме.

"В последнее время враг проявляет активность на Луганщине. Прошедшие сутки не стали исключением. Уже несколько недель подряд там зафиксированы самые интенсивные артиллерийские обстрелы со стороны россиян. Кроме того, для поддержки наступлений противник привлекает бронетехнику, которую наши военные регулярно уничтожают", - отметил и.о. начальника областной военной администрации Алексей Смирнов.

Он утверждал, что вражеским обстрелам вновь подверглись Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка.

"Участились случаи, когда враг открывает огонь по дорогам между населенными пунктами, чтобы усложнить населению передвижение", - добавили в ОВА.

  • Напомним, глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк отметил , что во временно оккупированном городе на Луганщине частично есть вода и свет, а санитарная ситуация в городе ухудшается.
Луганщина
Читайте также:
Сирія
25 мартa, 2023 суббота
Иранские дроны атаковали базу США в Сирии, есть жертвы – Пентагон нанес ответный удар
прикордонники
24 мартa, 2023 пятница
Иностранные пограничные службы будут возвращать украинских мужчин, которые незаконно пересекли границу, – ГПСУ
Майк Тайсон
25 мартa, 2023 суббота
Майк Тайсон назвал лучшего соперника для Усика после срыва боя с Фьюри
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.03
    Покупка 38.03
    Продажа 38.79
  • EUR
    Покупка 40.54
    Продажа 41.48
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
26 мартa
15:30
Эксклюзив
Единственным путем к переговорам является победа Украины, - историк Тимоти Снайдер
15:10
Обновлено
Под Одессой во время шторма взорвалась мина
15:06
Промоутер рассказал, кто из претендентов на титул Усика опаснее Фьюри
14:52
Обновлено
Обстрел Россией многоэтажек в Запорожье: количество пострадавших возросло до 34
14:39
В Киеве почтили память детей, погибших в результате российской агрессии
14:26
Ресурсов России хватит на два года такой войны, как сейчас, - ГУР
14:24
Украина - Англия
"Мечтают солдаты в окопах и вся страна": обладатель "Золотого мяча" Беланов дал эмоциональный прогноз на матч Англия - Украина
14:12
В МИД Германии назвали запугиванием размещение ядерного оружия России в Беларуси
14:10
Эксклюзив
Есть опасность, что Запад дает деньги на восстановление Украины одному человеку, - историк Тимоти Снайдер
14:09
Эксклюзив
"Действующая законодательная система работает не в интересах ребенка": экс-уполномоченный президента Украины по правам ребенка Кулеба об изнасиловании девочки в Закарпатье
14:04
OPINION
Прикидывайся дурачком, пока не получится, - пока Путину это удается
13:54
В бою погиб основатель разведывательного подразделения "Бешкетники Сірка" Иван Щеголов
13:54
Россияне будут увольнять работников на временно оккупированных территориях, если те не получили паспорт РФ, - Центр нацсопротивления
13:50
Арсений Яценюк
Решение Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси нарушает весь корпус международных договоренностей о его нераспространении, – Арсений Яценюк
13:35
Синоптик Наталья Диденко предупредила о резком изменении погоды и мокром снеге
13:33
Путин признается, что ему страшно: в ОП отреагировали на размещение ядерного оружия в Беларуси
13:32
Армия РФ обстреляла Купянск: повреждены пятиэтажка и частный дом
13:20
"Не собирался драться": Усик впервые прокомментировал провал переговоров с Фьюри
13:13
Россияне держат в застенках 500 жителей Мелитополя, - мэр
13:13
Эксклюзив
Сейчас идет гибридный этап Третьей мировой войны, - политолог-международник Несвитайлов
13:05
Эксклюзив
Россия имеет ограниченные возможности по изготовлению и восстановлению бронетехники, – главред Defense Express Катков
13:02
Позиция Венгрии не означает, что Россия должна сохранить все оккупированные территории Украины, - Сийярто
13:01
Национальная гвардия Украины отмечает 9 лет со дня создания
12:52
Украина больше не будет печатать миллиарды наличных денег для покрытия военных расходов, - глава Нацбанка
12:39
Кремль взял Беларусь в ядерные заложники, - Данилов
12:38
Биатлон: Сборная Украины после наихудшего сезона в истории уволила тренера
12:29
МВФ
В МВФ заявили о росте рисков для финансовой стабильности на фоне пандемии и войны РФ против Украины
12:22
В 2014 году ни США, ни Европа не были готовы к жестким санкциям против Путина, - экс-президент Франции Олланд
12:05
Инфографика
Курс валют на 26 марта: сколько просят за евро и доллар на черном рынке
12:04
OPINION
Зеленскому не стоит настаивать на беседе с Си Цзиньпином
12:03
Во время раскопок на юге Египта обнаружили 2 тыс. мумифицированных голов баранов
11:49
Путин отреагировал на разговоры о создании военного союза РФ и Китая
11:47
Правительство Северной Македонии рассмотрит решение о передаче Украине 12 вертолетов Ми-24
10:59
Англия – Украина: Ярмоленко не попал в заявку на матч отбора Евро-2024
10:40
В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" и "Властелина колец" Орландо Блум
10:19
Эксклюзив
Россия заявлениями о ядерном оружии расшатывает ситуацию, это не в интересах Китая, - политолог Саакян
10:15
РФ держит в Черном море 2 ракетоносителя, залп "калибров" может достигать 8 единиц
10:12
В ISW объяснили, зачем Путин объявил о размещении ядерного оружия в Беларуси
10:04
OPINION
Кремлевский карлик поселился в кошельке Си
09:52
За прошлые сутки РФ снова обстреляла пограничье Харьковщины, повреждены дома
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV