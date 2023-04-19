Россияне увеличили интенсивность авиаударов по приграничным общинам Харьковщины, - депутат облсовета Скорик
Депутат Харьковского областного совета Александр Скорик сообщил, что в последнее время российская авиация интенсивнее обстреливает пограничные населенные пункты
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"К сожалению, при авиаударе по центру города Волчанск погибли два гражданских человека. Сегодня власти подтвердили эту информацию. Также есть раненые люди в результате этого удара. Их количество уточняется", - сообщил Скорик.
Депутат Харьковского облсовета также рассказал, что российская авиация чаще стала обстреливать населенные пункты у границы с РФ
В течение последнего времени российские оккупационные войска увеличили интенсивность авиаударов по территории пограничных общин Харьковщины. В частности, россияне обстреливают такие города, как Волчанск, Казачья Лопань, поселки Дергачевской и Золочевской территориальных общин. Из-за непосредственной близости к границе с РФ, российская авиация имеет возможность обстреливать эти населенные пункты", - добавил он.
- В течение 17 апреля российская армия обстреливала четыре прифронтовых района Харьковской области, в результате чего повреждены жилые дома и объект инфраструктуры.
- В течение 18 апреля россияне массово обстреляли Харьковщину , в результате чего 4 человека получили ранения, а в Волчанске нашли тела 2 погибших.
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