Россияне увеличили атаки на Орехов, - депутат Запорожского облсовета Лышенко
Депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко сообщил, что за последние сутки российские оккупанты увеличили атаки на Орехов
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"
"Ситуация на линии фронта в Запорожской области не очень хорошая. Противник снова попытался атаковать Орехов. Россияне значительно активизировались вчера. Противник пытается занять периметр города и начать уже атаковать Орехов. Наши подразделения все эти попытки врага отразили. Будем надеяться, что так будет и дальше . В самом Запорожье ночь прошла тихо и без воздушных тревог", - рассказал Лышенко.
- В Запорожской области российские диверсанты ищут места, где они могли бы развить наступление.
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