Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Ситуация на линии фронта в Запорожской области не очень хорошая. Противник снова попытался атаковать Орехов. Россияне значительно активизировались вчера. Противник пытается занять периметр города и начать уже атаковать Орехов. Наши подразделения все эти попытки врага отразили. Будем надеяться, что так будет и дальше . В самом Запорожье ночь прошла тихо и без воздушных тревог", - рассказал Лышенко.