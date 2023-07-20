Об этом сообщил глава Харьковской ОДА Олег Синегубов.

С самого утра российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Чугуевского района. Из-за вражеской атаки погиб 40-летний гражданский мужчина.

Отмечается, что на место выехали экстренные службы.

Кроме этого, за прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

В Волчанске из-за атак россиян повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.

По Купянску противник бил из самоходного миномета "Тюльпан", повреждено не менее 11 частных жилых домов.