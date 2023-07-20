Россияне утром ударили по Волчанску в Харьковской области: погиб мужчина
Российские террористы утром 20 июля в очередной раз обстреляли Волчанск Чугуевского района Харьковской области. В результате атаки погиб гражданский мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОДА Олег Синегубов.
С самого утра российские оккупанты в очередной раз обстреляли город Волчанск Чугуевского района. Из-за вражеской атаки погиб 40-летний гражданский мужчина.
Отмечается, что на место выехали экстренные службы.
Кроме этого, за прошедшие сутки враг из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
В Волчанске из-за атак россиян повреждены по меньшей мере 4 частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары.
По Купянску противник бил из самоходного миномета "Тюльпан", повреждено не менее 11 частных жилых домов.
- Напомним, в результате российской атаки 20 июля на ряд областей юга в Одессе разрушено админздание, 4 пострадавших, а в Николаеве произошел пожар в жилом доме, есть погибшие и по меньшей мере 18 раненых.
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