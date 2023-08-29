Россияне утром ударили по Купянску: погиб мужчина, еще один ранен
Утром вторника, 29 августа, российские оккупанты атаковали город Купянск Харьковской области. В результате вражеского обстрела погиб мужчина, еще один получил ранение
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, россияне совершили обстрел Купянска из артиллерии около 08:30. Враг попал по территории пищевого предприятия. В результате обстрела там погиб охранник.
Кроме того, оккупанты повредили частный дом и ранили 67-летнего гражданского мужчину.
Фото: Офис генпрокурораТакже примерно в 05:00 утра российские военные снова атаковали Купянск, из-за чего поврежден многоквартирный дом. Обошлось, к счастью, без пострадавших.
- 26 августа российские террористы обстреляли кафе в поселке Подолы Купянского района Харьковской области. В результате погибли 2 человека, еще один получил ранения.
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