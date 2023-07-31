Россияне утром ударили по Херсону из "градов": погиб мужчина, еще двое ранены
В понедельник утром, 31 июля, российские террористы обстреляли центр Херсона, использовав РСЗО "Град". В результате удара погиб коммунальщик, еще двое получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
Отмечается, что российские обстрелы центра Херсона из "градов" произошли сегодня около 8:20.
Во вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.
Впоследствии стало известно еще о двух раненых работниках коммунального предприятия - мужчинах 46 и 43 года. В результате обстрела они получили контузии.
Раненых госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.
Фото: Херсонская ОВА
Фото: Херсонская ОВА
- В ночь на понедельник, 31 июля, военные российской армии нанесли семь ударов по Никопольскому району Днепропетровской области. К счастью, обошлось без пострадавших.
- Тогда же россияне обстреляли Харьков ракетами С-300, в результате чего пострадал мужчина, находившийся неподалеку от эпицентра взрыва.
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