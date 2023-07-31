Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

Отмечается, что российские обстрелы центра Херсона из "градов" произошли сегодня около 8:20.

Во вражеский удар попал работник городского коммунального предприятия. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Впоследствии стало известно еще о двух раненых работниках коммунального предприятия - мужчинах 46 и 43 года. В результате обстрела они получили контузии.

Раненых госпитализировали в медучреждение, врачи оказывают им помощь.

Фото: Херсонская ОВА

Фото: Херсонская ОВА