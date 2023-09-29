Россияне утром ударили по Херсону: 2 раненых

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По данным следствия, 29 сентября 2023 года около 8:30 часов военные РФ в очередной раз обстреляли город Херсон. По предварительным данным, двое работников коммунального предприятия получили тяжелые ранения, они госпитализированы", - говорится в сообщении.

Также повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил , что у 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги, 68 лет, диагностировали ранение глаза и контузию.