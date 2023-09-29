Россияне утром ударили по Херсону: 2 раненых
Утром пятницы, 29 сентября, российские террористы обстреляли Херсон. В результате вражеской атаки двое работников коммунального предприятия получили тяжелые ранения
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"По данным следствия, 29 сентября 2023 года около 8:30 часов военные РФ в очередной раз обстреляли город Херсон. По предварительным данным, двое работников коммунального предприятия получили тяжелые ранения, они госпитализированы", - говорится в сообщении.
Также повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - добавили прокуроры.
Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил , что у 24-летнего мужчины тяжелые травмы конечностей. У его коллеги, 68 лет, диагностировали ранение глаза и контузию.
- Также сегодня ночью российские кафиры нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве. Кроме этого, РФ по артиллерии обстреляла Куцурубскую общину.
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