Россияне утром ударили по Харьковщине: раненый мужчина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сегодня около 05:00 утра враг обстрелял пгт Борова Изюмского района, получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет", - говорится в сообщении.

Также Синегубов отметил, что ночью террористы атаковали поселок Ольховка Купянского района. В результате вражеской атаки поврежден не эксплуатируемый дом. Там произошел пожар.