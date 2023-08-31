Россияне утром ударили по Харьковщине: раненый мужчина
Утром 31 августа российские оккупанты атаковали пгт Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате вражеского обстрела раненый мужчина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Сегодня около 05:00 утра враг обстрелял пгт Борова Изюмского района, получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет", - говорится в сообщении.
Также Синегубов отметил, что ночью террористы атаковали поселок Ольховка Купянского района. В результате вражеской атаки поврежден не эксплуатируемый дом. Там произошел пожар.
- Утром вторника, 29 августа, российские кафиры атаковали город Купянск Харьковской области. В результате вражеского обстрела погиб мужчина, еще один получил ранения.
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