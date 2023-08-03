Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.

По его словам, общественный транспорт ехал мимо собора, куда ударили российские оккупанты. Сейчас известно о 3 раненых.

"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - добавил Прокудин.

Сначала о российском ударе сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Россияне утром обстреляли Херсон из артиллерии. Избивали по общественному транспорту, который вез людей на работу", - говорится в сообщении.