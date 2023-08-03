Россияне утром ударили артиллерией по Херсону: ранены трое пассажиров троллейбуса
Российские террористы с утра в четверг, 3 августа, ударили из артиллерии по Херсону. Из-за атаки по меньшей мере три пассажира троллейбуса получили ранения
Об этом сообщает глава ОВА Александр Прокудин.
По его словам, общественный транспорт ехал мимо собора, куда ударили российские оккупанты. Сейчас известно о 3 раненых.
"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - добавил Прокудин.
Сначала о российском ударе сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Россияне утром обстреляли Херсон из артиллерии. Избивали по общественному транспорту, который вез людей на работу", - говорится в сообщении.
- В среду, 2 августа, российские оккупанты ударили по частным домам и банковскому помещению в Херсоне. В результате атаки два человека получили ранения.
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