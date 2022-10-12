Россияне утром обстреляли Сумщину: около 30 прилетов
В Сумской области утром 12 октября российские оккупанты обстреляли пограничные общины из артиллерии
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
С 8:00 россияне обстреляли окрестности Мирополья. Насчитали 14 прилетов предположительно из самоходных артиллерийских установок калибра 122 мм.
С 8:20 оккупанты били из артиллерии по окраине Середина-Буда. Зафиксировали 12 прилетов.
Последствия российских обстрелов уточняются.
- 10 октября россияне обстреляли приграничья Сумской и Черниговской областей из минометов. Один человек погиб, еще четыре ранены. Россияне повредили многоэтажку, частные дома, школу-интернат и предприятие.
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