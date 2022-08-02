Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: зафиксировано 14 прилетов
Сегодняшняя ночь на Сумщине была тихой, а утро снова началось с минометных обстрелов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
"Трижды за утро россияне открывали огонь по Эсманьской, Середино-Будской и Юнаковской громадам. Все обстрелы начались около 7 ч утра. Всего 14 прилетов. Без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам", - написал Дмитрий Живицкий.
- Напомним, враг 1 августа трижды обстрелял Сумщину, было 16 прилетов, однако обошлось без жертв и разрушений
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