Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: зафиксировано 14 прилетов

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

"Трижды за утро россияне открывали огонь по Эсманьской, Середино-Будской и Юнаковской громадам. Все обстрелы начались около 7 ч утра. Всего 14 прилетов. Без жертв и разрушений. Спасибо нашим защитникам", - написал Дмитрий Живицкий.

Напомним, враг 1 августа трижды обстрелял Сумщину, было 16 прилетов, однако обошлось без жертв и разрушений

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