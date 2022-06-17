Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: около 30 "приходов"

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме.

"Около 5 утра враг начал обстреливать из миномета Хотинское общество. Всего 30 "приходов", - подчеркнул он.

По предварительной информации, жертв и разрушений в результате обстрелов нет.

16 июня в Сумской области россияне обстреляли Уланово, Сопич и Барановку, а также нанесли авиаудара парой вертолетов Ка-52 неподалеку от Глухова.

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