Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

"Ночь была тихой, но в 6:00 по территории Краснопольского общества прилетело 4 мины со стороны России. Без жертв и разрушений", - написал он.

В ночь на 15 сентября российские захватчики 50 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.

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