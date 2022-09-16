Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: 4 прилета
В Сумской области в 6:00 16 сентября российские захватчики со своей территории обстреляли Краснопольскую общину из минометов
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Ночь была тихой, но в 6:00 по территории Краснопольского общества прилетело 4 мины со стороны России. Без жертв и разрушений", - написал он.
- В ночь на 15 сентября российские захватчики 50 раз обстреляли Сумскую область из артиллерии и минометов.
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