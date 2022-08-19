Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

С 06:00 оккупанты начали варить из миномета по Белопольской общине. Зафиксировали 10 прилетов.

В 08:00 они открыли минометный огонь по Краснопольскому обществу. В общей сложности было 4 прихода.

По предварительной информации, потерь и разрушений в результате российских обстрелов нет.

18 августа в Сумской области российский агрессор по ствольной артиллерии и минометам обстрелял территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин, повредив школу, дом и гражданскую инфраструктуру.

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