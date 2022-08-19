Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов: 14 прилетов
На Сумщине утром 19 августа российские оккупанты обстреляли из минометов Белопольскую и Краснопольскую общины
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
С 06:00 оккупанты начали варить из миномета по Белопольской общине. Зафиксировали 10 прилетов.
В 08:00 они открыли минометный огонь по Краснопольскому обществу. В общей сложности было 4 прихода.
По предварительной информации, потерь и разрушений в результате российских обстрелов нет.
- 18 августа в Сумской области российский агрессор по ствольной артиллерии и минометам обстрелял территории Белопольской, Краснопольской и Миропольской общин, повредив школу, дом и гражданскую инфраструктуру.
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