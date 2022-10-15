Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

По его словам, ночь на 15 октября в области была спокойной. Однако с 8:15 оккупанты открыли минометный огонь по Белопольской и Речковской общинам.

Подробности сообщат впоследствии.

14 октября в Сумской области во время проведения сельскохозяйственных работ комбайн взорвался на мине. Также россияне обстреляли из минометов Глуховскую общину.

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