Россияне утром обстреляли Сумщину из минометов
В Сумской области утром 15 октября россияне обстреляли из минометов Белопольскую и Речковскую общины
Об этом написал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
По его словам, ночь на 15 октября в области была спокойной. Однако с 8:15 оккупанты открыли минометный огонь по Белопольской и Речковской общинам.
Подробности сообщат впоследствии.
- 14 октября в Сумской области во время проведения сельскохозяйственных работ комбайн взорвался на мине. Также россияне обстреляли из минометов Глуховскую общину.
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