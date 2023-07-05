Россияне утром обстреляли село на Харьковщине: ранена женщина
Утром 5 июля российская оккупационная армия обстреляла село в Харьковской области, в результате чего возник пожар в частном доме и пострадала женщина
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Утром в результате обстрела села Казачья Лопань Дергачевской громады оккупационными войсками РФ горел частный дом на площади 60 кв. м. Во время атаки пострадала 48-летняя женщина", - говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что женщину госпитализировали, а пожар уже был потушен.
- 4 июля оккупанты ударили "искандерами" по Первомайскому на Харьковщине, в результате чего ранены 43 человека.
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