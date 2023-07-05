Россияне утром обстреляли село на Харьковщине: ранена женщина

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Утром в результате обстрела села Казачья Лопань Дергачевской громады оккупационными войсками РФ горел частный дом на площади 60 кв. м. Во время атаки пострадала 48-летняя женщина", - говорится в сообщении.

Правоохранители уточнили, что женщину госпитализировали, а пожар уже был потушен.