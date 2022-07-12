Об этом сообщает Николаевская ОГА.

Предварительно известно о попадании вражеских ракет в два медицинских учреждения и жилых дома. В результате обстрелов 4 человека получили ранения, предварительно погибших нет.

Информация уточняется.

Кроме того, вечером 11 июля около 19:00 и сегодня 12 июля ориентировочно в 04:30 оккупанты обстреляли Широковскую общину области. Снаряды попали преимущественно вне населенных пунктов. Пострадавших нет.

Также продолжаются обстрелы населенных пунктов по линии столкновения в Березнеговатской ТО. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Николаевском районе 11 июля в 16:30 в результате российских обстрелов пгт Первомайское Первомайской общины получило повреждения частное сельское хозяйство, сельхозтехника, жилой дом. Пострадавших нет.

Напомним, утром 12 июля городской глава Николаева Сенкевич подтвердил взрывы в городе.

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