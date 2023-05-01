Россияне утром обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины из артиллерии и минометов
С начала суток российские оккупационные войска дважды обстреляли границы Черниговской и Сумской областей из артиллерии и минометов
Об этом сообщила пресс-служба ОК "Север".
"С 05:43 до 07:20 зафиксировано 17 приходов, вероятно, из ствольной артиллерии в районе н.п. Гремяч (Черниговщина, – ред.). В результате обстрела произошло возгорание старого здания церкви (не эксплуатировалось)", - рассказали военные и отметили, что информации о потерях среди местного населения нет.
Позже досталось и Сумщине, на этот раз из минометов.
"С 10:15 до 10:20 зафиксировано 4 прихода, вероятно, из миномета 120 мм, по н.п. Ходино", - рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что о поражении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Также нет сведений о человеческих жертвах.
- По данным ОВА, за прошлую неделю количество обстрелов приграничных территорий Черниговской области значительно возросло.
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