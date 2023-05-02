Россияне утром обстреляли пограничники Харьковщины: ранена пожилая женщина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района. По предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина", – написал он.

По его данным, медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.