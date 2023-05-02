Россияне утром обстреляли пограничники Харьковщины: ранена пожилая женщина
Утром 2 мая российская оккупационная армия обстреляла пограничники Харьковской области, в результате чего осколочное ранение получила пожилая женщина
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Под вражескими ударами было с. Петропавловка Купянского района. По предварительным данным, осколочное ранение получила 73-летняя женщина", – написал он.
По его данным, медики оказывают пострадавшей всю необходимую помощь.
- Ночью и утром кафиры четыре раза обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины.
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