Россияне утром обстреляли Никопольщину: ранены двое мужчин

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С утра враг гребет по Никопольщине. Сначала досталось Марганецкому обществу, теперь - самому Никополю. В городе есть пострадавшие. Раненые мужчины 50 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести", - написал он.

По его данным, повреждены пятиэтажка, частный жилой дом и авто, а также линия электропередачи и газопровод.