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Россияне утром обстреляли Никопольщину: ранены двое мужчин

1 июня, 2023 четверг
11:16
Война с Россией

Российская оккупационная армия утром 1 июня обстреляла Никопольщину, в результате чего получили ранения двое мужчин. Их госпитализировали

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"С утра враг гребет по Никопольщине. Сначала досталось Марганецкому обществу, теперь - самому Никополю. В городе есть пострадавшие. Раненые мужчины 50 и 55 лет. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести", - написал он.

По его данным, повреждены пятиэтажка, частный жилой дом и авто, а также линия электропередачи и газопровод.

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Новости
Украина
Днепропетровщина
Никополь
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