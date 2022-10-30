Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.

Россияне накрыли огнем Марганецкую громаду. По предварительной информации, 73-летняя женщина получила ранение. Она находится в больнице. Также россияне повредили дома.

Детали обстрела выясняются.

В ночь на 30 октября на Никопольщине россияне обстреляли дома, предприятие, автомобили, хозяйственные постройки, газопровод.

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