Россияне утром обстреляли Никопольщину: ранена женщина
В Никопольском районе Днепропетровщины утром 30 октября оккупанты обстреляли дома и ранили женщину
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в телеграме.
Россияне накрыли огнем Марганецкую громаду. По предварительной информации, 73-летняя женщина получила ранение. Она находится в больнице. Также россияне повредили дома.
Детали обстрела выясняются.
- В ночь на 30 октября на Никопольщине россияне обстреляли дома, предприятие, автомобили, хозяйственные постройки, газопровод.
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