Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Российские террористы выпустили несколько ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300. Обстреляли город и близлежащие населенные пункты. Зафиксировано попадание в прежний авторынок. Жертв нет", – написал он.

О том, что Николаев утром 20 октября обстреляли ракетами С-300, ранее также сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят", – написал он.

Во время брифинга в Медиацентре Укринформ городской голова Николаева Александр Сенкевич добавил , что предварительно ракеты С-300 упали на открытых территориях, продолжается обследование. Более подробную информацию пообещал предоставить впоследствии.

В ночь на 20 октября украинские воины уничтожили в Николаевской области 14 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Как отметил Сенкевич, еще 5 дронов долететь до города: 4 попали в местное учебное заведение, еще один упал на частную территорию. На месте попаданий возникли пожары, однако спасатели все оперативно потушили.

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