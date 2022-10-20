Россияне утром обстреляли Николаев ракетами С-300, попали в прежний авторынок
Утром 20 октября россияне выпустили по Николаеву и близлежащим населенным пунктам несколько ракет С-300, обошлось без жертв
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"Российские террористы выпустили несколько ракет из зенитно-ракетных комплексов С-300. Обстреляли город и близлежащие населенные пункты. Зафиксировано попадание в прежний авторынок. Жертв нет", – написал он.
О том, что Николаев утром 20 октября обстреляли ракетами С-300, ранее также сообщил председатель Николаевской ОВА Виталий Ким.
"Прилеты С-300 по городу. Без жертв и разрушений. Только газоны портят", – написал он.
Во время брифинга в Медиацентре Укринформ городской голова Николаева Александр Сенкевич добавил , что предварительно ракеты С-300 упали на открытых территориях, продолжается обследование. Более подробную информацию пообещал предоставить впоследствии.
- В ночь на 20 октября украинские воины уничтожили в Николаевской области 14 иранских дронов-камикадзе Shahed-136. Как отметил Сенкевич, еще 5 дронов долететь до города: 4 попали в местное учебное заведение, еще один упал на частную территорию. На месте попаданий возникли пожары, однако спасатели все оперативно потушили.
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