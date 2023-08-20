Россияне утром обстреляли Купянск: ранен мужчина

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Отмечается, что враг обстрелял Купянск около 7:00 утра.

Из-за российских обстрелов тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. В настоящее время медики борются за его жизнь.

Также Синегубов добавил, что за прошедшие сутки в городе Купянск обстрелами РФ поврежден частный дом. Кроме того, произошел пожар на территории мясокомбината.