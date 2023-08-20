Россияне утром обстреляли Купянск: ранен мужчина
Утром воскресенья, 20 августа, российские террористы нанесли удар по городу Купянск Харьковской области. В результате обстрела ранения получил местный житель
Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что враг обстрелял Купянск около 7:00 утра.
Из-за российских обстрелов тяжелое ранение получил гражданский мужчина около 40 лет. В настоящее время медики борются за его жизнь.
Также Синегубов добавил, что за прошедшие сутки в городе Купянск обстрелами РФ поврежден частный дом. Кроме того, произошел пожар на территории мясокомбината.
- По состоянию на утро 18 августа сообщалось , что из Купянского района Харьковской области удалось эвакуировать 526 человек, среди них – 143 ребенка.
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