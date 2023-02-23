Россияне утром обстреляли Купянск на Харьковщине: ранены две женщины
Утром 23 февраля российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего две женщины получили ранения
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Враг продолжает обстреливать мирных жителей Купянска. В результате утренних обстрелов получили ранения 2 гражданские женщины", - написал он.
Синегубов отметил, что сейчас медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
- За сутки 22 февраля российские войска били по не менее 18 населенным пунктам Харьковской области.
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