Россияне утром обстреляли Херсон: погибли два человека
Утром 5 октября российская оккупационная армия убила двух жителей Херсона, ударив по городу из артиллерии
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Около 9:30 оккупанты из артиллерии ударили по центру Херсона, в результате чего смертельные ранения получили мужчина и женщина", - написал он.
Как уточнил глава ОП Андрей Ермак, погибший мужчина был коммунальщиком, обрезавшим деревья.
Фото: t.me/olexandrprokudin
- 2 октября в результате обстрелов Херсона погиб полицейский.
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