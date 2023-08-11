Россияне с утра обстреляли Херсон и Берислав: есть погибший и раненые
Российская оккупационная армия утром 11 августа обстреляла Херсон и Берислав, в результате чего погиб мужчина и получили ранения еще четыре человека
Об обстрелах сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"В результате вражеского обстрела многоэтажки в городе Херсон ранения получили два человека - женщина и 44-летний мужчина", - написал он.
Также оккупанты атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотника. По данным Ермака, там получил ранение мужчина.
Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил , что раненный в результате обстрела Херсона мужчина погиб.
"В медучреждении остановилось сердце херсонца, пострадавшего из-за утреннего российского обстрела многоэтажки", - написал он.
По данным чиновника, мужчина, на момент удара находившийся в своей квартире, получил тяжелые ранения грудной клетки и травматический шок.
"Врачи пытались спасти его жизнь, но ранения оказались смертельными", - отметил Прокудин.
Что касается Берислава, то там, по данным чиновника, в результате атаки дрона получили ранения правоохранители.
"Один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля, в результате чего двое правоохранителей получили ранения", - написал Прокудин и отметил, что пострадавшие госпитализированы.
Фото: Telegram Андрея Ермака
- Российская оккупационная армия днем 10 августа открыла огонь по Белозерке Херсонской области, в результате чего пострадали не менее шести мирных жителей.
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