Россияне с утра обстреляли Херсон и Берислав: есть погибший и раненые

Об обстрелах сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"В результате вражеского обстрела многоэтажки в городе Херсон ранения получили два человека - женщина и 44-летний мужчина", - написал он.

Также оккупанты атаковали Берислав Херсонской области с помощью беспилотника. По данным Ермака, там получил ранение мужчина.

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил , что раненный в результате обстрела Херсона мужчина погиб.

"В медучреждении остановилось сердце херсонца, пострадавшего из-за утреннего российского обстрела многоэтажки", - написал он.

По данным чиновника, мужчина, на момент удара находившийся в своей квартире, получил тяжелые ранения грудной клетки и травматический шок.

"Врачи пытались спасти его жизнь, но ранения оказались смертельными", - отметил Прокудин.

Что касается Берислава, то там, по данным чиновника, в результате атаки дрона получили ранения правоохранители.

"Один из боеприпасов попал на крышу служебного автомобиля, в результате чего двое правоохранителей получили ранения", - написал Прокудин и отметил, что пострадавшие госпитализированы.

Фото: Telegram Андрея Ермака