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Россияне утром нанесли ракетный удар по Киевщине

15 октября, 2022 суббота
08:30
война с Россией

Утром 15 октября оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевщины

Об этом сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Ракетный удар по одной из общин области. Все службы работают, спасатели на месте. Предварительно без жертв", - говорится в сообщении.

  • Утром 15 октября россияне во второй раз за сутки обстреляли ракетами Запорожья. Поврежден объект инфраструктуры.

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Киевщина
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