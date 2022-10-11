Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.

Он отметил, что целями оккупантов стала инфраструктура города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.

В ночь на 9 октября враг атаковал жилищный сектор в Запорожье, от чего 14 человек погибли, более 70 пострадали. Среди убитых и раненых – дети. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что от удара одной из тяжелых противокорабельных ракет Ка-22 по обычному 9-этажному жилому дому был разрушен целый подъезд с первого по шестой этаж. "Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул президент.

В ночь на 10 октября российские оккупационные войска в очередной раз нанесли ракетные удары по городу Запорожье, зафиксировано около десяти новых прилетов. В результате которых разрушаются многоэтажки, погибли и пострадали.

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