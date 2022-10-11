Россияне утром нанесли ракетные удары по инфраструктуре Запорожья
Утром 11 октября оккупанты ракетами обстреляли Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух.
Он отметил, что целями оккупантов стала инфраструктура города. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
- Вечером 8 октября в Запорожье прогремели взрывы. Россияне ударили по объекту инфраструктуры.
- В ночь на 9 октября враг атаковал жилищный сектор в Запорожье, от чего 14 человек погибли, более 70 пострадали. Среди убитых и раненых – дети. Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что от удара одной из тяжелых противокорабельных ракет Ка-22 по обычному 9-этажному жилому дому был разрушен целый подъезд с первого по шестой этаж. "Это был сознательный удар. Отдавший приказ и те, кто его выполнял, знали, куда бьют", - подчеркнул президент.
- В ночь на 10 октября российские оккупационные войска в очередной раз нанесли ракетные удары по городу Запорожье, зафиксировано около десяти новых прилетов. В результате которых разрушаются многоэтажки, погибли и пострадали.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.24
Покупка 40.24Продажа 41.13
-
EUR
Покупка 38.79Продажа 39.94
- Актуальное
- Важное