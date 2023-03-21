Об этом сообщили в telegram-канале главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.

Отмечается, что обошлось без пострадавших.

Также сообщается, что за прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области.

"Под огнем окупантов находилось по меньшей мере 14 населенных пунктов. В частности, из артиллерии, танков и минометов враг бил по Купянску, Волчанске, Двухлетней, Стреляй, Глубокому и др.", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

"В области продолжаются работы по разминированию. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 27 единиц взрывоопасных предметов", - отмечается в посте.