Россияне утром нанесли более 20 ударов по приграничному селу на Харьковщине, повреждены линии электропередачи
Во вторник, около 6:00, оккупанты из минометов обстреляли с.Басовое, зафиксировано более 20 ударов. Повреждены линии электропередач
Об этом сообщили в telegram-канале главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
Также сообщается, что за прошедшие сутки оккупанты продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области.
"Под огнем окупантов находилось по меньшей мере 14 населенных пунктов. В частности, из артиллерии, танков и минометов враг бил по Купянску, Волчанске, Двухлетней, Стреляй, Глубокому и др.", - говорится в сообщении.
На Купянском направлении враг пытался безуспешно прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.
"В области продолжаются работы по разминированию. Пиротехническими подразделениями ГСЧС в течение суток изъято и обезврежено 27 единиц взрывоопасных предметов", - отмечается в посте.
- В течение 19 марта враг выпустил по территории Херсонщины 385 снарядов из "градов" и тяжелой артиллерии, в результате чего 6 человек получили ранения.
- 20 марта россияне попали в жилые дома в селе Никольское Херсонской области. В результате удара пострадали местные мужчина и женщина. Также в этот день в лесополосе возле села Станислав Херсонской области на российской мине взорвался 18-летний парень : из-за тяжелых травм он погиб на месте.
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