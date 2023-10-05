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Россияне утром накрыли Никополь из артиллерии, пострадал по меньшей мере один человек

5 октября, 2023 четверг
08:54
Война с Россией

Около семи утра 5 октября россияне обстреляли город Никополь на Днепропетровщине из артиллерии

Об этом сообщил глава Никопольской райгосадминистрации Евгений Евтушенко.

"Ночь без обстрелов сменилась громким утром для Никополя. Около семи россияне накрыли город огнем артиллерии. Уже известно об одной пострадавшей. Выяснение последствий утренней атаки продолжается", – написал он.

Евтушенко добавил, что в пределах других общин Никопольского района ночь прошла без обстрелов и происшествий. И призвал граждан в течение дня прислушиваться к предупреждениям об опасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Прошлой ночью воздушная тревога в городе Никополь и Никопольском районе Днепропетровской области длилась 9 часов и 46 минут – с 20:51 4 октября до 06:38 5 октября.

  • В ночь на 5 октября враг запустил несколько групп "шахедов". В Кировоградской области поврежден инфраструктурный объект. Силы ПВО уничтожили 24 вражеских дрона: 10 – над Николаевщиной, 9 – над Кировоградщиной, 5 – над Одесщиной.
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