Россияне утром который раз ударили по Херсону: ранен мужчина

Об этом пишет Офис генпрокурора.

Отмечается, что российская террористическая армия в очередной раз наносила удар по Херсону 7 октября около 07:10. В результате, во дворе собственного частного дома ранения получил 52-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.