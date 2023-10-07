Россияне утром который раз ударили по Херсону: ранен мужчина
Утром субботы, 7 октября, российские террористы еще раз обстреляли город Херсон. В результате вражеской атаки ранения получил местный житель
Об этом пишет Офис генпрокурора.
Отмечается, что российская террористическая армия в очередной раз наносила удар по Херсону 7 октября около 07:10. В результате, во дворе собственного частного дома ранения получил 52-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение.
"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
- Днем 6 октября российкая оккупационная армия обстреляла Херсон. В результате атаки получил ранение мужчина, находившийся во дворе собственного дома.
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